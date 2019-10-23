Работают по одному "темнику": политтехнолог указал на сходство заявлений Коломойского и Геруса

Андрей Герус продвигает ранее озвученные инициативы Игоря Коломойского.

Об этом написал политтехнолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

"Прочитал интервью с главным энергетическим депутатом Андреем Герусом, который протолкнул поправку, которая открыла для Коломойского импорт электроэнергии из России. Один вопрос не раскрыт - Герус Коломойскому темники пишет? Или Коломойский Герусу? Или кто-то третий обоим?", - написал Голобуцкий.

Он напомнил, что в августе Игорь Коломойский в интервью предложил никем раньше не обсуждаемую схему приватизации государственной генерирующей компании "Центрэнерго" - в пакете с госшахтами. И вот ныне председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус начал продвигать такую инициативу.

"Чтобы не обвиняли в манипуляциях, приведу слова Геруса по приватизации "Центрэнерго" дословно:" Считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, в которых запас угля и которые могут работать, объединить их с "Центрэнерго" и продать", - написал Голобуцкий.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребление в пользу Коломойского в "Центрэнерго", которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.

Ранее СМИ обнародовали информацию о схеме Коломойского в госкомпании - "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам+", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт / ч.

Как заявлял владелец компании "Энергосети" Дмитрий Крючков, только за июль-август из-за коррупционных схем Коломойского госкомпании "Центрэнерго" нанесен убыток в сумме 1,3 млрд грн.