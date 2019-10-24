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У Зеленского рассказали о тайной слежке за своими "слугами народа"

четверг, 24 октября 2019, 13:37
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Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко сообщил о существовании партийной службы безопасности, которая следит за попытками подкупа депутатов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью народного депутата изданию "Украинская правда".

Один из самых влиятельных депутатов во фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, в частности рассказал о попытках подкупа нардепов представителями крупных промышленных групп. "Рассказывали депутаты об этом. И наши службы внутренней безопасности об этом говорят постоянно", - заметил он.

При этом народный депутат уточнил, что упомянутая "служба безопасности" - это те же депутаты, только "более информированные, чем другие". Корниенко не уточнил их количества во фракции и подчекркнул, что в их функциях — не столько следить, сколько "делать выводы".

Как сообщал "Апостроф", Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство в отношении народных депутатов от фракции "Слуга народа".

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