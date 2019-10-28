Тимошенко призвала утвердить перечень стратегической госсобственности, которая не подлежит приватизации

"Батькивщина" настаивает на принятии подготовленного фракцией законопроекту о запрете приватизации объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для государства.

Как отметила Юлия Тимошенко во время Согласительного совета глав фракций и комитетов Рады, в подписанном президентом законе разрешается пустить с молотка 124 предприятия "Укроборонпрома", а также "Энергоатом", нефтепровод "Дружба", Укрпочта, Укрзализныця, весь научно-исследовательский комплекс и т.д.

Лидер партии назвала распродажу стратегической собственности одной из самых больших угроз, нависших над Украиной - наряду с продажей сельскохозяйственной земли и приватизацией ГТС.

Следующая угроза, о которой отметила политик, продолжение упрямых попыток властей продать сельскохозяйственную землю - 72% территории Украины.

"Батькивщина" требует прекратить такую политику немедленно, в том числе и тайные заседания аграрного комитета. Требуем принять закон о продлении моратория на продажу земли на 5 лет, начать развивать фермерство, малое и среднее сельхозпроизводство", - отметила лидер партии.

Еще одна из угроз - приватизация украинской ГТС, отметила парламентарий.

"Мы настаиваем: никакой приватизации или передачи в управление. Надо убрать руки от нашей ГТС и уникальной системы подземных газовых хранилищ. Это, по сути, наш суверенитет!" - отметила лидер фракции и добавила, что "Батькивщина" подала большой перечень поправок к законопроекту о ГТС и надеется на их принятие.

"Очень надеюсь, что эта вакханалия с распродажей страны остановится", - подытожила Тимошенко.