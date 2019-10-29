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Тимошенко заявила о планах остановить продажу стратегической собственности страны через КСУ

вторник, 29 октября 2019, 10:20
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Приватизация украинской ГТС, продажа сельскохозяйственной земли и стратегических объектов противоречат Конституции и подрывают национальную безопасность страны, поэтому "Батькивщина" направит в Конституционный суд представление, чтобы отменить соответствующие законы.

Об этом Юлия Тимошенко сообщила во время политического шоу.

По ее словам, "Батькивщина" будет использовать любыми инструментами, чтобы сохранить стратегическую собственность в руках народа, ведь воспринимает подобные инициативы как кражу национального достояния. Именно так Тимошенко назвала возможную передачу украинской ГТС в управление транснациональным корпорациям.

"Это не приватизации. Это, по сути, без денег забрали нашу прибыль, нашу ГТС, наше влияние на энергетическом поле европейского континента. Мы против этого", - заявила политик и заметила, что Рада приняла в первом чтении закон, по которому 49% ГТС отдается иностранным компаниям.

Юлия Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" подготовила ряд поправок к проекту, которые позволят изменить его содержание, и надеется на поддержку новой редакции в Раде.

Еще одной угрозой для страны лидер партии назвала законопроект о продаже сельскохозяйственной земли. По ее словам, ранее аграрный комитет рекомендовал парламенту принять закон, по которому 72% территории Украины фактически "уйдет с молотка", при этом ее владельцами смогут стать иностранцы, а в одни руки будут продавать до 210 тысяч га земли.

"Надо вырастить собственных фермеров, малых и средних сельхозпроизводителей. Они не должны торговать сырьем, а перерабатывать его и предлагать потребителю готовую продукцию. Это может дать миллионы рабочих мест. У нас 28 тысяч фермерских хозяйств налоги платят, а в Польше - 1,5 млн", - напомнила Тимошенко.

Особенно опасным назвала она подписанный президентом закон об отмене перечня объектов стратегической собственности, запрещенных к приватизации. В нем, в частности, предлагается продать 124 предприятия "Укроборонпрома", "Энергоатом", нефтепровод "Дружба", Укрпочту, Укрзализныцю, весь научно-исследовательский комплекс страны и т.д.

Лидер партии обратилась к президенту и правительству с требованием или отменить этот закон, или же рассмотреть уже подготовленный "Батькивщиной" законопроект об утверждении нового перечня запрещенных к приватизации объектов, имеющих стратегическое значение для государства.

Партия будет обращаться в Конституционный суд с требованием признать законы, которые лишают Украину национального достояния, неконституционными и такими, которые должны быть отменены.

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