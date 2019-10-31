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Как расследуют дела против банды Януковича: экс-прокурор раскрыл громкие подробности

четверг, 31 октября 2019, 17:39
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Бывший руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, как сейчас проходит расследование дела против банды экс-президента Виктора Янукавича.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Цензор.нет".

По словам Горбатюка, новое руководство ГПУ говорило, что расследовать дело о преступной организации, где фигурируют высокопоставленные чиновники времен Януковича, не будут, так как никакой банды нет.

"То есть мы собрали доказательства. Соответственно определенные люди понимают, что есть угроза и хотят, как говорится, "порешать". Потому майдановские дела по расстрелах и гибели людей просто боятся трогать или, может, совесть не позволяла. А в делах экономических - совесть не мучает. От тех руководителей, которые были, мы отбились (не во всех делах, но во многих). Появились новые и говорят: да нет, вы не должны все это расследовать. Никакой преступной организации нет, все эти дела должны быть розданы. Говорю: ждите, это не моя прихоть. Имеются сообщения о подозрении, в которой написано, что подозревается в создании этой организации, узурпации власти, Конституционный суд привлекли. Получил президент большие полномочия. Расставил своих людей. Подозреваются в совершении сотен (если не тысяч) преступлений, хищении государственного имущества. А после того совершали противодействие протестным акциям для сохранения власти и дальнейшей неприкосновенности состояния. И это все соединено", - рассказал Горбатюк.

Он отметил, что так без изучения производств, без анализа доказательств - "меняйте, закрывайте, раздавайте". По его словам, это очень "прекрасно" и знаково.

Как сообщал "Апостроф", суд Латвии принял решение конфисковать 30 миллионов долларов США, связанных с украинскими чиновниками времен президента Виктора Януковича – их происхождение было признано преступным.

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