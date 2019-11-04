Дорогие номера и вид на озеро: стало известно, где побывал на отдыхе Богдан, фото

С четверга, 31 октября, и до воскресенья, 3 ноября, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отдыхал в городе Гардоне-Ривьера, который находится возле озера Гарда в Ломбардии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на расследование издания "Страна".

По информации журналистов, глава ОПУ проживал несколько дней в отеле Grand Hotel Fasano (5 звезд). Три ночи в этой гостинице в номере для двоих стоят минимум 20 тысяч гривен. В отеле кормят завтраками, также там имеется спа и бассейны.

Причиной отъезда Богдана из Украины в прессе называют его серьезный конфликт с главой СБУ Иваном Бакановым. По информации отдельных источников, словесная перепалка между топ-чиновниками едва не переросла в драку. Именно чтобы не нагнетать ситуацию в высшем руководстве страны глава ОПУ принял решение взять отпуск на несколько дней.

Как сообщал "Апостроф", ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фейковое фото, где у него выбиты передние зубы. Таким образом он отреагировал на слухи о своей драке с главой СБУ Бакановым.