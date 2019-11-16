Человека занесло на Олимп: бизнесмен рассказал о хамстве Богдана на встрече с Зеленским

Экс-владелец банка добавил, что э

то было видно по поведению.

Он объяснил это тем, что Богдан оберегает пространство президента и хочет быть единственным голосом по экономическим вещам.

"А как можно хамство описать? Это было ощутимо по его словам, по тому, как он перебивал, отвлекал от основных вещей. Я старался вести диалог, но не получил ответной реакции. Это было начало нелюбви Богдана ко мне", - сказал Бахмаьюк.

Также он рассказал, почему Богдан его не взлюбил.

"Система доступа к президенту, как в Византии, персонифицирована на человеке, который не подпускает никого альтернативного. Я видел огромное количество людей, знаю всех президентов и премьеров Украины. Мне кажется, я неплохо разбираюсь в людях. Но такого я еще не встречал. Это просто хамство", - отметил бывший владелец банка.

По словам бизнесмена, Богдан говорил, все его слова неправда и ничем не подкреплены. Дискуссия, как для этих кабинетов, велась в нетрадиционной форме.

Также Олег Бахматюк поясни, как он попал к президенту.

"Я обратился к Шефиру (Сергей Шефир, помощник президента - ред.) с предложением. Он провел диалог с профильными экспертами, им понравилась моя идея. Ведь я предлагал президенту альтернативный источник инвестиций. Причем очень крупных. При таком доходе президент совсем иначе бы и вел диалог с внешними кредиторами. Иначе бы стояла ситуация в стране. Колоссальные изменения", - сказал экс-владелец VAB Банка.

Как он отметил, Богдану скорее всего не понравилась его идея.

"Мне показалось, что сначала президенту моя идея понравилась, а потом я увидел, что Богдан старался сохранить пространство вокруг царствующей особы", - подчеркнул Бахматюк.