Человека занесло на Олимп: бизнесмен рассказал о хамстве Богдана на встрече с Зеленским

Экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк рассказал о поведении главы Офиса президента во время встречи с гарантом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна.юа".
Он начал рассказ с самого начала, когда Богдан проявил негатив.
"Я вышел с инициативой, что за счет торгового конфликта между Китаем и Америкой у нашей страны есть возможность выйти на аграрный рынок Китая. Я знаю всех основных игроков на этом рынке, а они знают меня. Я показал модель, как мы можем завести в Украину 10 миллиардов долларов из Китая под поставки зерновых. Мое предложение было следующего характера: "Уважаемые, смотрите. Я поработаю на государство, отбелю свою репутацию. Инвестирую в свою компанию, в том числе для решения проблемных вопросов по долгам перед государством". На той встрече я четко увидел, что Богдану не понравился тот факт, что президент начал меня слушать", - отметил Бахматюк.
"А как можно хамство описать? Это было ощутимо по его словам, по тому, как он перебивал, отвлекал от основных вещей. Я старался вести диалог, но не получил ответной реакции. Это было начало нелюбви Богдана ко мне", - сказал Бахмаьюк.
Также он рассказал, почему Богдан его не взлюбил.
"Система доступа к президенту, как в Византии, персонифицирована на человеке, который не подпускает никого альтернативного. Я видел огромное количество людей, знаю всех президентов и премьеров Украины. Мне кажется, я неплохо разбираюсь в людях. Но такого я еще не встречал. Это просто хамство", - отметил бывший владелец банка.
По словам бизнесмена, Богдан говорил, все его слова неправда и ничем не подкреплены. Дискуссия, как для этих кабинетов, велась в нетрадиционной форме.
Также Олег Бахматюк поясни, как он попал к президенту.
"Я обратился к Шефиру (Сергей Шефир, помощник президента - ред.) с предложением. Он провел диалог с профильными экспертами, им понравилась моя идея. Ведь я предлагал президенту альтернативный источник инвестиций. Причем очень крупных. При таком доходе президент совсем иначе бы и вел диалог с внешними кредиторами. Иначе бы стояла ситуация в стране. Колоссальные изменения", - сказал экс-владелец VAB Банка.
Как он отметил, Богдану скорее всего не понравилась его идея.
"Мне показалось, что сначала президенту моя идея понравилась, а потом я увидел, что Богдан старался сохранить пространство вокруг царствующей особы", - подчеркнул Бахматюк.
Он указал, что в украинской власти есть проблема социальных лифтов.
"Когда человека заносит на Олимп – это огромное испытание, большее чем деньги. Это наркотик и люди, которые идут по социальным ступенькам понимают, что есть границы, которые переступать нельзя, есть ответственность. У всего есть последствия", - сказал бывший владелец VAB Банка.
"Богдан тогда выдал спич, который абсолютно не давал никакой возможности для диалога. Я понял, что мне там нечего делать. Богдан сконструировал модель в том числе с отмашкой Сытнику (Артем Сытник, глава НАБУ – ред.) и Рябошапке. Кроме ухмылок Богдана мне интересна и суть вопроса, чтобы общество знало не только манеру общения главы ОП, но и его влияние на правоохранительные органы и на принятие незаконных решений", - констатировал Бахматюк.
Как сообщал "Апостроф", изгнанный депутат от партии "Слуга народа" Антон Поляков рассказал, что фракция Зеленского превращается в "слугу Богдана".