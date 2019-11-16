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Человека занесло на Олимп: бизнесмен рассказал о хамстве Богдана на встрече с Зеленским

суббота, 16 ноября 2019, 12:03
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Экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк рассказал о поведении главы Офиса президента во время встречи с гарантом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна.юа".

Он начал рассказ с самого начала, когда Богдан проявил негатив.

"Я вышел с инициативой, что за счет торгового конфликта между Китаем и Америкой у нашей страны есть возможность выйти на аграрный рынок Китая. Я знаю всех основных игроков на этом рынке, а они знают меня. Я показал модель, как мы можем завести в Украину 10 миллиардов долларов из Китая под поставки зерновых. Мое предложение было следующего характера: "Уважаемые, смотрите. Я поработаю на государство, отбелю свою репутацию. Инвестирую в свою компанию, в том числе для решения проблемных вопросов по долгам перед государством". На той встрече я четко увидел, что Богдану не понравился тот факт, что президент начал меня слушать", - отметил Бахматюк.

Он объяснил это тем, что Богдан оберегает пространство президента и хочет быть единственным голосом по экономическим вещам. Экс-владелец банка добавил, что это было видно по поведению.

"А как можно хамство описать? Это было ощутимо по его словам, по тому, как он перебивал, отвлекал от основных вещей. Я старался вести диалог, но не получил ответной реакции. Это было начало нелюбви Богдана ко мне", - сказал Бахмаьюк.

Также он рассказал, почему Богдан его не взлюбил.

"Система доступа к президенту, как в Византии, персонифицирована на человеке, который не подпускает никого альтернативного. Я видел огромное количество людей, знаю всех президентов и премьеров Украины. Мне кажется, я неплохо разбираюсь в людях. Но такого я еще не встречал. Это просто хамство", - отметил бывший владелец банка.

По словам бизнесмена, Богдан говорил, все его слова неправда и ничем не подкреплены. Дискуссия, как для этих кабинетов, велась в нетрадиционной форме.

Также Олег Бахматюк поясни, как он попал к президенту.

"Я обратился к Шефиру (Сергей Шефир, помощник президента - ред.) с предложением. Он провел диалог с профильными экспертами, им понравилась моя идея. Ведь я предлагал президенту альтернативный источник инвестиций. Причем очень крупных. При таком доходе президент совсем иначе бы и вел диалог с внешними кредиторами. Иначе бы стояла ситуация в стране. Колоссальные изменения", - сказал экс-владелец VAB Банка.

Как он отметил, Богдану скорее всего не понравилась его идея.

"Мне показалось, что сначала президенту моя идея понравилась, а потом я увидел, что Богдан старался сохранить пространство вокруг царствующей особы", - подчеркнул Бахматюк.

Он указал, что в украинской власти есть проблема социальных лифтов.

"Когда человека заносит на Олимп – это огромное испытание, большее чем деньги. Это наркотик и люди, которые идут по социальным ступенькам понимают, что есть границы, которые переступать нельзя, есть ответственность. У всего есть последствия", - сказал бывший владелец VAB Банка.

Бизнесмен также рассказал, чем закончилась история с Богданом.

"Богдан тогда выдал спич, который абсолютно не давал никакой возможности для диалога. Я понял, что мне там нечего делать. Богдан сконструировал модель в том числе с отмашкой Сытнику (Артем Сытник, глава НАБУ – ред.) и Рябошапке. Кроме ухмылок Богдана мне интересна и суть вопроса, чтобы общество знало не только манеру общения главы ОП, но и его влияние на правоохранительные органы и на принятие незаконных решений", - констатировал Бахматюк.

Как сообщал "Апостроф", изгнанный депутат от партии "Слуга народа" Антон Поляков рассказал, что фракция Зеленского превращается в "слугу Богдана".

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