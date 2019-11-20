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Журналисты рассказали, как латифундист Сольский продвигает аграрные проекты в Раде

среда, 20 ноября 2019, 09:05
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Давние партнеры по аграрному бизнесу народный депутат "Слуги народа" Николай Сольский и глава Офиса президента Украины Андрей Богдан продолжают вести совместные дела, теперь уже на государственном уровне.

Об этом говорится в материале "Апострофа" – "Юристы-латифундисты".

Сольский работал вместе с Богданом в "Украинском Аграрном Холдинге", куда действующий глава ОПУ входил в качестве одного из основателей. Также учились они примерно в одно время во Львовском университете. При этом в 2018 году по СООО "Агро-Лучки" агрохолдинга Богдана и Сольского было открыто производство НАБУ, тогда указывалось, что злоупотребления служебным положением чиновников привели к бесплатной раздаче 1200 га земли. Детективы указывали, что интересам государства был нанесен ущерб на сумму 14 млн гривен. Также след партнеров был замечен в доведении до банкротства госпредприятия "Опытное хозяйство", на земли которого претендовал "Украгрохолд", по мнению журналистов, фейковое предприятие Сольского.

Следует отметить, что на должности народного депутата Сольский уже предложил 9 законопроектов, которые меняют правила на рынке земли – ее продажи, отчуждения и так далее. При этом он до сих пор является действующим латифундистом, в чем может прослеживаться конфликт интересов.

Также журналисты обращают внимание на ускоренную процедуру голосования – "турборежим", благодаря которому Сольский смог добиться принятия ряда инициатив, в том числе и открытия рынка земли. При этом в Раде кроме "Слуги народа" есть еще одна группа депутатов, которые готовы поддерживать любые его инициативы – лобби совладельца агрохолдинга "Кернел" Веревского. Один из представителей этой группы - Алексей Мушак, получил должность советника премьер-министра Алексея Гончарука по земельным вопросам.

По информации СМИ, таким образом, сотрудничество по аграрным инициативам выглядит так: Богдан продвигает законопроекты по ОП, Сольский их вносит, Мушак "советует" Гончаруку, комитет нужные законопроекты поддерживает, Верховная Рада в "турборежиме" их принимает. При этом мнения фермеров, селян и рядового населения не учитываются.

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