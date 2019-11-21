Не стоит говорить много слов: Тимошенко выступила по случаю Дня достоинства и свободы

Революции в Украине совсем не о политике, фальсификациях или евроинтеграции, они - о чести и праве свободной человеком на своей родной земле.

Об этом написала Юлия Тимошенко в Facebook в коротком обращении ко Дню достоинства и свободы.

"Те, кто пятнадцать и шесть лет назад вышли на Майдан, совсем не думали о выборах и рейтингах. Они вышли из дома, покинули свои семьи, покинули зону комфорта, и пошли в огонь, чтобы отстоять священное и высокое право человека на свободу!", - отметила лидер "Батькивщины".

По мнению Юлии Тимошенко, 21 ноября политики традиционно спорят, кто из них больше "не предал Майдан", "поют мантры о вековом европейском выборе", обещают "найти и наказать", забывая при этом, что украинские Революции прежде всего зафиксировали стремление людей к достойной жизни на собственной земле.

"И именно благодаря им Украина до сих пор есть. Именно благодаря им она всегда будет. Благодаря им наша Украина ведет большую борьбу за истинную независимость и суверенитет ... И именно благодаря им мы-таки победим и преодолеем. Ибо нет другого права и другого выбора", - убеждена глава партии.

Юлия Тимошенко считает, что 21-го ноября стоит воздержаться от лишних слов, почтив светлую память тех, "кто не отсиделся, не охладел, не испугался".

"Сегодня стоит слышать ... Сегодня стоит слушать ... Как плывет кача ...", - призвала Юлия Тимошенко.