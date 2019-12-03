Пытаются "хлопнуть" бизнес: экс-нардеп высказалась об инициативах Кабмина по налогообложению ФОПов

Инициативы украинского правительства по вопросам налогообложения малого и среднего бизнеса в Украине могут привести к кризису и сокращению доходов государственного бюджета.

Об этом заявила председатель экспертного совета партии "Батькивщина" Александра Кужель в ответ на вопрос корреспондента "Апострофа" Юлии Забелиной в эфире шоу "Эпицентр украинской политики".

Она указала, что упрощенная система налогообложения до сих пор обеспечивает в Украине стабильную работу малого бизнеса и приносит мощные поступления в бюджет. Также экс-нардеп отметила, что международные кредиторы уже убедились в эффективности работы этой системы в Украине.

"Упрощенцы в системы налогообложения уплачивают больше, чем те, кто на общей системе. Мы показывали это в Международном валютном фонде, который настаивал, что упрощенцев быть не может. Фактически это не упрощение, это дает право на жизнь, оно не дает возможности "придраться", и вам не нужно доказывать, что у вас в себестоимости и при этом вы платите налоги проще", - отметила Кужель.

По ее словам, глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев поддерживает идею упрощенной уплаты налогов, однако в правительстве существует мнение, что только предприниматели, которые могут торговать контрабандным товаром, должны нести прямую финансовую ответственность за нарушение таможенного законодательства. Экс-депутат выступила против такой трактовки и высказала мнение относительно других инициатив Кабмина в отношении предпринимателей.

"Они сказали – есть цепочка коррупции, заводится контрабанда, на таможне воруют, и кого можем "хлопнуть"? Бизнес - тех, кто это продает. Можно поставить кассовый аппарат, только не фискальный, а расчетный. Я, как покупатель, получаю чек, который дает право на возвращение товара. Это очень важно. Во всех странах уровень демократии определяется посредством количества малого и среднего бизнеса. Это самое главное", - подчеркнула глава экспертного совета партии "Батькивщина".