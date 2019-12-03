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В Раде объявили о создании объединения против экспансии РФ на энергорынок и российского лобби

вторник, 03 декабря 2019, 19:31
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В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины" для защиты энергонезависимости страны.

Об этом сообщили депутаты из объединения на брифинге в Раде, передает "Обозреватель".

Депутат Михаил Бондарь заявил, что целью объединения является "противодействие энергетическому шантажа России" и действиям отдельных депутатов, которые работают против интересов Украины.

"Создаем межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины". Мы все будем делать, чтобы исключать такой шантаж со стороны Российской Федерации. И со стороны комитета Андрея Геруса, который все делает, чтобы уничтожить нашу энергетическую безопасность", – сказал Бондарь.

Депутат Алексей Кучеренко отметил, что члены объединения намерены реализовать план интеграции отечественной энергосистемы с европейской, т.к. это является стратегически важным для будущего Украины.

"Будем настаивать, чтобы разобраться, почему провален план и решение Совета национальной безопасности относительно энергетической интеграции нашей энергосистемы в европейскую. Ведь именно это должно быть стратегией развития нашего рынка электроэнергии. Именно это раз и навсегда должно нас сделать конкурентной средой", – сказал Кучеренко.

Депутат Виктория Гриб подчеркнула необходимость защитить отечественную энергосистему от угроз со стороны РФ, которая, поставляя дешевую электроэнергию, пытается захватить наш рынок.

"Энергетическая независимость на сегодняшний день – это практически независимость нашего государства. Если мы будем позволять вмешательство в рынок электроэнергии, если будем закупать российскую энергию, а мы понимаем, что белорусская энергия – это также российская энергия, потому что речь идет об объединении России с Беларусью, то просто поставим на колени отечественную электроэнергетику", – сказала Гриб.

18 сентября из-за "поправки Геруса" начался коммерческий импорт электроэнергии из России. В ноябре российский импорт занял 15% отечественного рынка электроэнергии. Из-за этого останавливаются украинские АЭС, ТЭС и ГЭС.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретаря СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

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