Против нардепа Геруса открывают дело за госизмену и злоупотребление властью - документы

Решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.

Об этом сообщает "Обозреватель".

3 декабря Высший антикоррупционный суд вынес решение, которым обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении главой энергетического комитета ВР Андреем Герусом действий, которые нанесли ущерб госбюджету и энергокомпаниям Украины.

"Обязать уполномоченных лиц НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований, по заявлению Ляшко Олега Валерьевича, зарегистрированного уполномоченными лицами НАБУ 18 ноября", – говорится в постановлении суда от 3 декабря.

Ранее постановлением Шевченковского районного суда Киева обязали Главное следственное управление СБУ возбудить уголовное дело против Андрея Геруса по аналогичным обвинениям.

"Обязать следователя Главного следственного управления СБУ или другое уполномоченное лицо выполнить требования ч. 1 ст. 214 УПК Украины и не позднее 24 часов, внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении Олега Ляшко от 18 ноября, которое было получено Главным следственным управлением СБУ 21.11.2019 года средствами почтовой связи, начать расследование и через 24 часа с момента внесения сведений предоставить заявителю выписку из ЕРДР", – отмечается в постановлении Шевченковского райсуда Киева.

Ранее Олег Ляшко заявил, что требует от ГПУ, СБУ и НАБУ возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью из-за лоббирования им поправки в законодательство, которое позволило возобновить импорт электроэнергии из России.

4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2233 о внесении поправок в закон "О рынке электрической энергии" с правкой Андрея Геруса, которая оставляет возможность поставки российской электроэнергии, а также позволяет свободную поставку белорусской электроэнергии на украинский рынок. За проголосовали 274 нардепа, в том числе 233 представителя фракции "Слуги народа" и 10 депутатов ОПЗЖ.