Теряем связи: Новинский призвал сделать ряд шагов перед продлением особого статуса Донбасса

Прежде, чем продлевать новый закон "Об особом статусе Донбасса", должны быть отменены указы СНБО о блокаде временно оккупированных территорий, возобновлена выплата пенсий для жителей ОРДЛО, а также отменен закон "О деоккупации Донбасса".

Такое мнение выразил народный депутат Вадим Новинский, комментируя результаты переговоров в "Нормандском формате" о продлении закона "Об особом статусе Донбасса".

Он напомнил, что 31 декабря 2019 года действие закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей заканчивается.

"Вспомним, почему уже 5 лет не работает действующий закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Потому что у нас принят Закон "О деоккупации Донбасса", которым Украина фактически отказалась нести ответственность за происходящее на оккупированных территориях, работает решение СНБО, введенное в действие Указом Президента 15 марта 2017 года, об экономической блокаде Донбасса. Принят закон о языке и работает Постановление Кабмина №365, которым государство заблокировало выплату пенсий жителям оккупированных территорий. Более 700 тысяч пенсионеров ее лишены", - напомнил Вадим Новинский.

Он призвал парламент в ближайшее время принять обращение к президенту Владимиру Зеленскому по поводу снятия экономической, энергетической и транспортной блокады Донбасса. И напомнил, что для этого в Верховной Раде уже зарегистрирован Проект Постановления №1088.

"Действующая в последние годы экономическая и транспортная блокада временно оккупированных территорий нанесла колоссальный ущерб государству. По оценкам НБУ потери торгового баланса из-за блокады за два года составили в общей сложности 2,3 млрд долларов. Каждый год блокады забирает у страны около 1% ВВП. Это недопустимо в современных экономических условиях. Ясно, что блокада не дала ожидаемых результатов, ведь ее первоначальной целью была попытка повлиять на процесс освобождения заложников. Вместо этого из-за блокады начал реализовываться сценарий, когда Украина постепенно теряет экономические связи с частью своей территории", - считает Вадим Новинский.