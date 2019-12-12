Поддержать должны государство и бизнес: Новинский высказался о возрождении Донбасса

Если руководство страны заинтересовано в развитии Украины как самостоятельного проекта, а не поля для обогащения транснациональных корпораций, то возрождению Донбасса будет оказана максимальная поддержка.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВРУ по реинтеграции Донбасса Вадим Новинский.

"Все зависит от нескольких факторов. Первый из них: насколько нынешняя власть в Украине заинтересована в развитии промышленного потенциала страны? За последние пять лет Украина превратилась в кладбище заводов. По оценкам Минсоцполитики, порядка 8 миллионов украинцев находятся на заработках за рубежом", - напомнил Вадим Новинский.

Он также выразил мнение, что в восстановлении Донбасса должны принимать активное участие и государство, и бизнес.

"Мы уже слышали недавно пожелания иностранных "друзей Украины" относительно превращения нашей страны в "аграрную супердержаву". А ведь Донбасс — это локомотив украинской экономики, флагман промышленного производства. Именно с Донбасса — я уверен — начнётся экономическое возрождение Украины. Мы как представители бизнеса, естественно, активно включимся в этот процесс, но необходима слаженная работа бизнеса и государства", - добавил народный депутат.