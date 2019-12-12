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За 4 года сделать все трассы страны: советник премьера Голик рассказал об амбициозной цели правительства

четверг, 12 декабря 2019, 10:36
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У правительства есть амбициозная цель за 4 года сделать все трассы страны.

Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Голик в интервью 11 каналу (Днепр).

"Мы уверены, что это получится. Ведь мы построили очень много дорог внутри населенных пунктов, когда работали в областной администрации. Если сравнивать с любой соседней областью, никто и близко не подобрался к нашему результату: есть мы, а потом – все остальные. Этот результат нужно экстраполировать на всю страну", - сказал Голик, который в 2015-2019 годах был советником главы Днепропетровской ОГА.

По его словам, хорошим примером может служить трасса Запорожье- Мариуполь. Как известно, 70 км из 200 ремонтировались три года, остальные 130 км были отремонтированы этой осенью за 68 дней.

"При этом, скорость не означает потерю качества. Скорость означает уменьшение стоимости, потому что строится быстрее", - уверен Голик.

Также советник главы Кабмина сообщил, что в этом году был продолжен капитальный ремонт трассы Днепр-Кривой Рог, а в 2020-м будет отремонтирована вся трасса Днепр-Николаев. Строительство трассы из Днепра до Решетиловки (Полтавская область) продолжается. Возобновлены работы на объездной дороге Днепра.

Голик подчеркнул, что эти планы осуществимы благодаря воле президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука, а также приходу на пост главы Укравтодора нового руководителя – Александра Кубракова.

"Это грамотный, профессиональный человек. Впервые в истории Укравтодора появился шанс, что дороги страны будут сделаны", - сказал Голик.

Напомним, что ранее Голик заявил о выделении Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) 900 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса (М05) и строительство объездного участка вокруг Львова.

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