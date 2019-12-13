Флирт в Раде: в сети показали забавное фото с нардепами

В сети появилось очередное скандальное фото из зала Верховной Рады, на этот раз фотографу удалось запечатлеть флирт между народными депутатами.

Снимок опубликовал в Facebookфотограф Ян Доброносов.

Так, на снимке заметно, как один народный избранник нагнулся к своей коллеге-женщине – яркой блондинке в коротком платье, и с улыбкой что-то ей рассказывает. Девушка в свою очередь также улыбается, повернувшись к нему.

В комментариях под фото читатели страницы фотографа отметили, что это могут быть народный депутат от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Колтунович и депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева.

Как сообщал "Апостроф", ранее депутат из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова - глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, во время сессии Верховной Рады переписывалась о сексе на "новом матрасе".