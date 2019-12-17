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Земля должна принадлежать людям, которые на ней работают: Тимошенко высказалась о земельной реформе

вторник, 17 декабря 2019, 13:46
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Митинг, созванный Национальным штабом защиты земли, собрал десятки тысяч украинцев и объединил аграрные организации, профсоюзы и патриотические политические силы, активисты под Верховной Радой объявили свои требования: немедленно снять с рассмотрения парламента все законы о распродаже сельскохозяйственной земли, продлить мораторий, назначить референдум.

Во время выступления на массовой акции председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала людей объединиться и противостоять распродажи украинской земли.

"Власть лишает людей шанса повлиять на принятие земельного закона. Это говорит лишь об одном - президентская монобольшинство не служит украинскому обществу, не выполняет его волю, не живет и не работает в интересах людей. Власть совсем из другого источника получает все указания, все законопроекты и решение, и "слуги народа", как марионетки, обязаны это выполнять", - возмутилась Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что президент и парламент должны прислушиваться к требованиям народа, ведь только люди имеют право определить судьбу 72% территории, которые по Конституции им принадлежат.

"Нужно немедленно принять закон о референдуме и дать людям право определять ключевые вопросы о судьбе страны. На референдуме 75% украинцев собираются проголосовать против распродажи земли иностранцам. Поэтому сначала референдум, а потом уже законы", - подчеркнула лидер партии.

Глава "Батькивщины" отметила, что хозяйствовать на отечественных черноземах должны украинцы, а не международные латифундисты, чьи интересы "сейчас отстаивает действующая власть". Юлия Тимошенко призвала сограждан объединиться и защитить Украину и ее будущее.

"Нельзя допустить, чтобы украинцы стали заложниками чужих интересов в собственном государстве. Мы должны объединиться и не позволить распродать землю, ведь для нас это жизнь и независимость. Наша сила спасет нашу землю", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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