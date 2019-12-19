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"Батькивщина" призвала НАБУ расследовать нарушения при принятии закона о продаже земли - Тимошенко

четверг, 19 декабря 2019, 17:29
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Юлия Тимошенко и депутаты "Батькивщины" обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением, в котором указали на конфликт интересов и коррупцию в Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной политики при рассмотрении закона о продаже земли. Партия требует от НАБУ возбуждении уголовного дела и приостановления рассмотрения земельного закона.

Об этом заявила Юлия Тимошенко после подачи заявления в НАБУ.

"От НАБУ ожидаем возбуждения уголовного дела, вызова секретариата и руководства аграрного комитета на допросы. Надеемся, что это сможет остановить беззаконную коррупционную деятельность всех, кто искажает законодательный процесс", - отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что депутаты президентского монобольшинства, вопреки закону и регламенту, "потеряли" большинство поправок от оппозиции. Полностью пренебрегая процедурой рассмотрения, они закрыли комитет от общественности. При этом ко второму чтению "слуги народа" внесли такую редакцию законопроекта, которая позволяет банкам и кредитным учреждениям с иностранным капиталом скупать неограниченное количество украинской сельскохозяйственной земли.

"Ночью, тайно, без допуска общественности и аграриев, они хотели протянуть новую редакцию закона, которая дает право превратить нашу землю на спекулятивный товар для иностранных банков. Это означает, что ни о фермерстве, ни о сельхозпроизводстве речь уже не идет. Это не рынок - это спекулятивная афера, которая уничтожит наших фермеров и села. Чтобы приостановить процесс и исправить ситуацию, мы подали в НАБУ заявление", - отметила лидер партии.

Тимошенко призвала антикоррупционные органы расследовать факты лоббирования депутатами монобольшинства, в частности головой аграрного комитета Николаем Сольским, в собственности которого находится более 50 000 га земли, собственных интересов.

"Мы все вместе с профсоюзами и аграрными ассоциациями должны это остановить. Сначала референдум о продаже сельскохозяйственной земли, а потом законы", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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