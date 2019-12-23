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В Украине выбрали политика года: в сети метко шутят

понедельник, 23 декабря 2019, 13:20
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Политиком года по версии большинства украинцев стал Владимир Зеленский, а второе место досталось Юрию Бойко.

Об этом сообщает группа "Рейтинг", проводившая соцопрос.

С показателем в 47% победил президент Украины Владимир Зеленский. Наибольшую поддержку он получил у жителей южных регионов Украины в возрасте от 18 до 39 лет.

Юрий Бойко получил 10% симпатий украинцев. Он самый популярный в восточных областях среди граждан, старше 60 лет.

Экс-президент Украины Петр Порошенко набрал 7%. Его поддержали в западных регионах Украины.

Стоит отметить, что в сети результаты соцопроса восприняли с юмором, отметив, что украинцы обычно не очень любят власть.

Как ранее сообщал "Апостроф", на выборах в окружные территориальных общин побеждают депутаты от партии "Слуга народа".

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