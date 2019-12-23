В Украине выбрали политика года: в сети метко шутят

Политиком года по версии большинства украинцев стал Владимир Зеленский, а второе место досталось Юрию Бойко.
Об этом сообщает группа "Рейтинг", проводившая соцопрос.
С показателем в 47% победил президент Украины Владимир Зеленский. Наибольшую поддержку он получил у жителей южных регионов Украины в возрасте от 18 до 39 лет.
Юрий Бойко получил 10% симпатий украинцев. Он самый популярный в восточных областях среди граждан, старше 60 лет.
Экс-президент Украины Петр Порошенко набрал 7%. Его поддержали в западных регионах Украины.
Стоит отметить, что в сети результаты соцопроса восприняли с юмором, отметив, что украинцы обычно не очень любят власть.
Как ранее сообщал "Апостроф", на выборах в окружные территориальных общин побеждают депутаты от партии "Слуга народа".