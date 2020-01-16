На сколько выросли зарплаты нардепов в Украине: озвучена точная сумма

Зарплаты народных депутатов Украины действительно выросли, однако не до 100 тысяч гривен.

Об этом "Апострофу" рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль из партии "Голос".

"Рост зарплат у народных депутатов связан с увеличением прожиточного минимума в госбюджете. Это 9 процентов, то есть где-то в среднем рост зарплаты составил 3 тысячи гривен", – сказал он.

Напомним, начиная с 2017 года, размеры зарплаты для народных депутатов рассчитывается на основании прожиточного минимума государственного бюджета. Ставка народного депутата составляет 10 прожиточных минимумов, к которым добавляются надбавки за интенсивность труда, премии, компенсация за жилье, за помещение приемной в округе и т.д.

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