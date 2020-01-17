Это даже не маскарад, а пьеса: топ-чиновник рассказал про закулисье "отставки" Гончарука

В четверг, 16 января, премьер-министр Алексей Гончарук встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил слитые в сеть аудиозаписи, где якобы он с топ-чиновниками финансового сектора обсуждает будущий доклад перед главой государства, и после этого утром в пятницу, 17 января, он уведомил министров, что напишет заявление об отставке.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно источникам журналистов, отставка Гончарука поддержана не будет. При этом окружение президента обеспокоило не содержание пленок и детали разговоров, а сам факт их опубликования и человек, который их "слил".

"Логика премьера была такой - без поддержки президента правительство не сможет ничего делать. Если у нас не будет доверия - делать здесь нам нечего… Это даже не маскарад. Это пьеса", - заметил источник.

Как сообщал "Апостроф", утром 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

В Офисе президента заявили, что заявление Гончарука получено и о результатах его рассмотрения глава государства уведомит отдельно.