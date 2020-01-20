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Освобождаем свои земли: в СНБО дали прогноз по вероятности "хорватского" сценария на Донбассе

понедельник, 20 января 2020, 16:53
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В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что Вооруженные силы Украины должны быть подготовлены к полноценному наступлению на противника на Донбассе с целью возвращения оккупированных территорий.

Об этом сообщает" Апостроф" со ссылкой на интервью "Донбасс.Реалии" с генерал-майором ВСУ и заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса.

Он отметил, что наступление украинской армии возможно только при условии поддержки такого шага у международных партнеров.

"Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение. Мы должны быть готовы к этому. Насколько это будет возможно - зависит от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария. Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. Мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой освобождения нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождаем свои земли", - отметил генерал.

По его словам, перед подготовкой такого рода силовой операции, в обороне Украины нужно осуществить несколько важных шагов, важная часть из которых имеет политический характер, еще часть - по укреплению обороны и армии.

Также заместитель секретаря СНБО добавил, что такое развитие событий может занять как минимум несколько месяцев.

"Есть комплекс мероприятий, которые необходимо провести прежде чем принять решение. Первое - это продолжение политического движения для продолжения и усиления санкций в отношении РФ. Второе - создание надежной системы территориальной обороны. Третье - усиление армии и способности к наступательным действиям. Когда комплекс мероприятий будет выполнен, и есть политические решения по России - пока Россия категорически не хочет их выполнять - тогда за счет усиления санкций и ослабления России, у нас есть возможность освободить территории силовым путем. В случае, если Россия ничего не будет делать, чтобы поддерживать подразделения сепаратистов. Это целый комплекс, в том числе международная поддержка должна к этому идти. Это надо готовить и к этому надо готовиться самим. Это не за месяц-два проводится, но это возможно", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с действующим председателем ОБСЕ круглосуточное наблюдение на территории Донбасса и на российско-украинской границе.

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