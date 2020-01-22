Какие вакансии и зарплаты предлагают в ОПУ, Раде и других госслужбах: названы цифры

Офис президента разместил новые вакансии: кандидатам, которые выполнят все условия, готовы платить 43 тысячи гривен в месяц.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на КП.

В Министерство развития экономики, энергетики, торговли и сельского хозяйства и Министерство энергетики и защиты окружающей среды нужны госсекретари. Предлагают 33,6 тысяч гривен в месяц. Нужно иметь 7 лет рабочего стажа (3 из них - на руководящих должностях), безупречно знать государственный язык и владеть английским или французским.

Кандидатам на должности председателей Госрегулирующей службы и Госсоцслужбы предлагают 29,4 тысячи гривен заработной платы. 24 тысячи гривен платы будут получать председатели Госагентства по культурному наследию, Госагентства по развитию туризма, Госагентства по вопросам искусства.

Руководитель экспертной группы по внутренней и внешней политики Офиса президента получит 42,3 тысячи гривен. В размер входят надбавка за особо важную работу и некоторые другие доплаты.

В нескольких комитетах ВР ищут заместителя руководителя секретариата. Должностной оклад - 16,9 тысяч гривен.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что министр образования и науки Украины Анна Новосад, зарплата которой в 2019 году в среднем составила 63,4 тысячи гривен, недовольна своими доходами.