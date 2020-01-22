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Советник, имеющий кабинет в ОПУ: СМИ назвали имя "смотрящего" от Офиса Зеленского в строительной сфере

среда, 22 января 2020, 13:04
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"Куратором" строительной отрасли и, в частности, деятельности ГАСИ в Офисе президента является советник на общественных началах одного из заместителей главы ОП Владимир Родин.

Об этом говорится в материале "Главкому".

По информации журналистов, внештатный работник имеет собственный кабинет в ОП, а к сферам его влияния входит решение кадровых вопросов по областям и застройке столицы.

Владимир Родин тесно связан со строительной сферой, он долгое время работал топ-менеджером в строительной компании BD Holding, которая объединяет десяток компаний.

"Кроме того, в мае прошлого года Родин стал владельцем компании BD Network - провайдера интернета и цифрового телевидения, который обслуживает жителей объектов, построенных застройщиком BD Holding - в частности, и жилой комплекс "Европейка", - говорится в материале.

По данным СМИ, Родин активно участвует в совещаниях в Офисе президента, а еще "очень ценит свое время и усилия. За возможность поговорить с Родиным и "решить вопрос", посетитель-проситель должен заплатить $ 50 тыс".

Напомним, ранее в строительной отрасли вспыхнул скандал - на расширенном заседании с участием премьер-министра Алексея Гончарука застройщики пожаловались на восстановление старых коррупционных схем при новой руководительницы инспекции - Алене Костенко.

"Родителями" схем журналисты называют экс-чиновников времен Януковича и соратников скандального экс-руководителя ГАСИ Киева С.Кучера, А.Сергиенко и А.Воробьева, которые в статусе советников вернулись в ГАСИ. По данным участников рынка, именно они восстановили схему "5 долларов с квадратного метра" (которые надо уплатить за получение разрешительных документов на строительство).

Премьер дал поручение и.о. председателя ГАСИ А.Костенко уволить одиозных чиновников и заверил, что никаких коррупционных схем в инспекции не будет.

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