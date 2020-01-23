RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 января

10:52
Вступился за фигуранта тендерного расследования: в СМИ рассказали о новом скандале с Лещенко в "Укрзализныце"
10:34
Это грязные игры: Гончарук объяснил, собирается ли уходить в отставку
10:15
Зеленский принял неожиданное решение по визиту на Всемирный форум памяти Холокоста
10:10
Было очень страшно: звезда "Женского Квартала" рассказала, как едва не утонула на съемках
08:58
Зеленский отправился с важным визитом в Израиль: первые подробности и фото
07:00
Тушим капусту без мяса: пошаговый рецепт сезонной закуски
00:07
Бенефис Шарикова в Давосе: сети разгневало интервью "слуги народа" пропагандистам Кремля

22 января

23:58
В "Слуге народа" сделали скандальное заявление об отказе сближения Украины с ЕС
23:02
Драка Кивы с ветераном АТО: генпрокуратура сделала неприятное для нардепа заявление
22:48
Спикер Зеленского отличилась забавным видео из Давоса
21:33
Зеленский ответил, будет ли встречаться с Путиным в Израиле: видео
21:24
Какая у Зеленского была зарплата в 2019 году: опубликован документ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сделать Украину восточноевропейским Сингапуром: Новинский прокомментировал выступление Зеленского в Давосе

четверг, 23 января 2020, 10:59
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Экономическом форуме в Давосе упоминал не только вопросы экономического роста страны, но и безопасности, что чрезвычайно важно в нынешних условиях.

Об этом заявил народный депутат Украины, глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в эфире телеканала "НАШ".

Он также отметил честь, которую оказали лидеру Украины организаторы, дав ему выступить на главной площадке форума. По словам депутата, в последний раз такой чести был удостоен президент Украины Петр Порошенко в 2015 году.

"Это знак уважения и доверия - когда президент нашей страны выступает на главной площадке. Не каждый имеет такую возможность. Он говорил, что цель его президентства – успешная Украина, то есть сделать так, чтобы Украина была восточноевропейским Сингапуром или Южной Кореей", - заметил Новинский.

Также он высказался относительно заявлений украинского президента в контексте безопасности в ходе выступления с главной трибуны экономического форума.

"Владимир Зеленский заявил, что цель его президентства – установить мир на юго-востоке, остановить войну, сделать так, чтобы Украина была мирной и единой", - указал депутат.

Подробнее о выступлении президента Украины на Экономическом форуме в Давосе читайте в материале "Апострофа".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Закулисный договорняк: куда приводит "молчаливая политика" власти

Турборежим сломался - почему Рада тормозит принятие важных законов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: