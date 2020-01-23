Сделать Украину восточноевропейским Сингапуром: Новинский прокомментировал выступление Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Экономическом форуме в Давосе упоминал не только вопросы экономического роста страны, но и безопасности, что чрезвычайно важно в нынешних условиях.

Об этом заявил народный депутат Украины, глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в эфире телеканала "НАШ".

Он также отметил честь, которую оказали лидеру Украины организаторы, дав ему выступить на главной площадке форума. По словам депутата, в последний раз такой чести был удостоен президент Украины Петр Порошенко в 2015 году.

"Это знак уважения и доверия - когда президент нашей страны выступает на главной площадке. Не каждый имеет такую возможность. Он говорил, что цель его президентства – успешная Украина, то есть сделать так, чтобы Украина была восточноевропейским Сингапуром или Южной Кореей", - заметил Новинский.

Также он высказался относительно заявлений украинского президента в контексте безопасности в ходе выступления с главной трибуны экономического форума.

"Владимир Зеленский заявил, что цель его президентства – установить мир на юго-востоке, остановить войну, сделать так, чтобы Украина была мирной и единой", - указал депутат.

Подробнее о выступлении президента Украины на Экономическом форуме в Давосе читайте в материале "Апострофа".