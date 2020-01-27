Бизнес-климат при Зеленском улучшился: нардеп Холодов рассказал о проектах для предпринимателей в Украине

Бизнес-климат в стране решительно меняется с прихода к власти Владимира Зеленского и его команды.

Историческим шагом назвал Закон о земле народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Холодов в эфире POLITEKA.TV.

По его мнению, это непростой шаг, хотя к нему приходят все государства мира. Главное - чьи инвестиции будут привлечены к продаже земли и что они дадут для людей. Если народ не хочет, чтобы иностранные компании скупили землю, то ограничение продажи 1000 га в "одни руки" будет регулировать процесс. Тогда местные аграрии смогут функционировать под защитой закона и развивать сельскую инфраструктуру. Если же в процесс войдут крупные международные холдинги, как это произошло в Аргентине, то мы потеряем среднего предпринимателя, и не будет создано столько рабочих мест, сколько создают местные компании. По мнению политика, важно сохранить в селе своего предпринимателя, которому 500-700 тысяч грн прибыли в месяц на 1000 га позволят безбедно жить и думать о развитии села, где он инвестирует. В то же время тот, кто скупит сразу по 10 тысяч гектаров, скорее всего в Украине жить не будет - это другой объем оборотов и прибыли.

"Где инвестор будет тратить заработанные на украинской земле деньги? Владеющий 1000 га - с большой вероятностью в Украине, а 10 тысяч - там, где и живет - за границей", - отметил он.

Комментируя вопрос возражений общественности против продажи земли сельхозназначения, Холодов согласился, что законопроект действительно принимается быстрыми темпами, и следовало бы больше внимания уделить информированию общественности и разъяснению выгод и преимуществ закона. Депутат говорил о дискуссиях и согласованиях внутри президентской фракции и выразил уверенность, что президент и парламент придут к приемлемой для украинского рынка форме изменения законодательства.

В сфере игорного бизнеса в первом чтении принят закон, возвращающий этому бизнесу статус легального. Холодов уверен, что цель этого законопроекта – не развитие игорного бизнеса, как такового, потому что Зеленский неоднократно отмечал негативное отношение к лудомании. По его мнению, главное - казино разрешат открывать только в 5-ти звездочных отелях, которые получат это разрешение в качестве стимулирующего бонуса. Власть хочет стимулировать строительство 5-ти звездочных отелей и привлечение крупных сетевых "игроков" этого бизнеса, и депутаты говорят фактически об улучшении инвестиционного климата в туристической и отельной отрасли. В Украину уже приходят Хилтон, Хаят и другие, а то что государство стимулирует их открытием казино – "это хороший шаг". Что же касается автоматов, то их якобы перенесут в 3-х и 4-х звездочные отели, выведя из жилых кварталов.

Еще один рынок, который вызвал бурю обсуждений - рынок табачных изделий. Андрей Холодов является одним из топ-спикеров по этому вопросу. Политик вырос в этом бизнесе от реализатора до топ-менеджера в бытность предпринимателем в табачной отрасли, что позволяет ему компетентно комментировать изменения в законодательстве. Что же касается нападков в прессе, то Холодов связал их с его политической деятельностью и возможным участием в выборах киевского мера.