"Холодный душ" для Зеленского: в Украине указали на смертельную расплату из-за доверия Путину

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно поверил лидеру РФ Владимиру Путину, что Россия хочет отвести войска с территорий Донбасса.

Об этом рассказал "Апострофу" военный обозреватель Михаил Жирохов.

По его словам, пункта об отводе войск нет в Минских соглашениях. Это исключительно инициатива Путина еще в 2016 году, которую тогда формально поддержал Порошенко. Из Петровского демонстративно вывели войска, но через три дня вернули на место.

"Новому украинскому президенту Путин "надул в уши", что это будет очень хорошая миротворческая инициатива, и Зеленский на это купился", - сказал эксперт.

Также Жирохов отметил, что боевики просто заняли позиции, которые были оставлены украинскими войсками в ноябре. Есть политические решения по установлению мира, договоренности, о которых говорит президент Владимир Зеленский - и исходя из этого формулирует свои заявления руководство ООС. Но игнорировать факт, который зафиксировали в ОБСЕ - невозможно. По его словам, большой плюс в том, что мы впервые официально признали захват наших позиций.

"Я не верю, чтобы боевики занимались обстрелом своих сил из бывших украинских позиций в зоне разведения №3 - Петровское и Викторовка, потому что у них нет нужды для формирования имиджа. Входя в зону разведения ради таких провокаций, боевики подвергали бы себя большой опасности нарваться на мины или попасть под минометный обстрел", - заявил эксперт.

Военный обозреватель считает, что Украина формулирует официальную версию по принципу "как бы чего не случилось". Если ситуация будет ухудшаться, будут другие заявления. Если ситуация пойдет на спад, все останется на уровне одноразовой провокации.

"Сейчас министр обороны получил картину реальных дел на фронте, в обществе царят общие негативные настроения, а украинские войска понесли огромные для позиционной войны потери - погибли 11 военнослужащих за 20 с лишним дней. От всего этого приходит понимание, что позиции надо менять, а миротворческие инициативы нашего президента не отвечают интересам Украины. Мы получили холодный душ, который старые-новые лица в Генштабе приводит в чувство. Вспоминают, что отвода нет в Минских соглашениях, он не имеет гуманитарного значения - обстрелы жилых районов продолжаются. Поэтому начинают понимать, что отвод не имеет никакого смысла", - подчеркнул Михаил Жирохов.

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