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Превратили в фарс и фейк: Тимошенко раскритиковала власть за проталкивание земельного закона

четверг, 30 января 2020, 17:11
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Власть без участия аграриев и прессы продавливает заранее согласованный с сомнительными иностранными инвесторами закон о распродаже сельскохозяйственной земли, который противоречит национальным интересам Украины.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде после заседания аграрного комитета.

"То, что делается сейчас в аграрном комитете, где по сути проводят фейковое заседание по фейковому голосованию и обсуждению - это ширма для того, что делается в кулуарах. Все это проводится по поручению президента Украины. Поэтому ответственность за этот шабаш, который устроен с распродажей украинской сельскохозяйственной земли, несет президент Украины", - подчеркнула Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что аграрный комитет отклонил поправки "Батькивщины", которые были направлены на защиту украинских черноземов от иностранных монополистов и кредиторов. Партия предлагала позволить людям продавать свои земельные паи только государству или местной общине, запретить иностранным банкам и кредитным учреждениям покупать украинскую землю и предоставить приоритетное право на выкуп земли фермерам, которые на ней работают.

"Вместо депутатов "Слуги народа" вы можете видеть лоббистов и предателей, а вместо главы аграрного комитета - человека, который хочет присвоить себе землю, которая покупалась, когда все было безнаказанно", - возмутилась Тимошенко.

Председатель партии призвала украинцев "не прекращать борьбу за землю и не допустить принятия варварского закона".

"Наша борьба за право жить на своей земле, за будущее для своих детей актуальна, как никогда. Борьба и сопротивление политике, которая есть сегодня, - обязательна для каждого, кто готов стать за Украину", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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