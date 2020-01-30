Скандалы, протесты и ноль выполненных обещаний: журналисты оценили "работу" министра Криклия

В Кабинете министров Украины серьезно обсуждаются увольнения глав министерств из-за недавней просьбы президента Владимира Зеленского "найти слабые места и заменить" отдельных министров. При этом вопросов не возникает к работе министра инфраструктуры Владислава Криклия, что вызывает подозрения у журналистов.

Об этом говорится в материале "Апострофа": Кандидат на замену, или об особенностях правительственного иммунитета.

Так, журналисты указали, что Криклий не входит ни в группу Банковой (окружение президента), ни к связанным с иностранными инвесторами чиновникам, что позволяет ему отстраниться от политической борьбы между ними.

Следует отметить, что за период своей работы министр подписал такие документы: Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры, Укрзализныцей и компанией Wabtec (GE Transportation) по покупке партии новых локомотивов General Electric; Меморандум о взаимопонимании межу "Укрзализныцей" и китайской компанией CRCC; Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn (из-за которого случился скандал с оглаской премьер-министром нюансов еще не заключенного контракта). Все указанные документы глобально не исправили ситуацию, а лишь заморозили проблемные вопросы.

Также в конце 2019 года Криклий сообщил о создании транспортного портала электронных услуг, что затем привело к остановке перевозок – сервис оказался нефункциональным.

Бездействие министра по вопросу автоперевозок привело к созданию забастовочного комитета, тот выступил с угрозами заблокировать дороги.

Ресурс "Слово и дело" "подсчитал" выполненные обещания Криклия с момента его поступления на должность. По информации журналистов, их не оказалось ни одного.

"Каждый день пребывания Криклия на должности министра инфраструктуры усугубляет проблемы отрасли. От развития инфраструктуры зависит, сможет ли украинская экономика модернизироваться, и реализовать свой потенциал. Есть шанс провести ротацию на должности министра инфраструктуры. Если же этого не произойдет, Кабмин, в конечном итоге, будет отправлен в отставку. Должность главы МИУ – ключевая для успеха Правительства", - подводят итог журналисты.