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Названо имя сотрудника Кабмина, которого поймали на гигантской взятке

среда, 05 февраля 2020, 15:38
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4 февраля за взяточничество задержали начальника управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина Украины Игоря Новосела.

Об этом сообщили в Telegram-канале Dubinsky.pro.

Чиновник через посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 млн грн за подписание актов выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику. Задержание прошло при передаче 2 млн грн.

Как стало известно, Новосела на должность начальника управления рекомендовал Алексей Переверзенцев - представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине. Более того, именно Переверзенцев давал рекомендацию при трудоустройстве чиновнику из Госрезерва, которого на днях тоже задержали за взяточничество.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 29 января детективы НАБУ задержали трех человек, которые пытались дать взятку руководителю Фонда государственного имущества. Сумма, которую предлагали топ-чиновнику, просто шокирующая - 50 млн долларов.

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