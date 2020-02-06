Чиновник времен Януковича Атаманюк пытается вернуться на таможню - СМИ

Экс-генерал-майор, бывший первый заместитель главного управления налоговой милиции ГНС Украины (до 2015 года) Юрий Атаманюк пытается нарастить влияние в налоговом и таможенном ведомстве, предлагая на топ-должности людей из своего окружения и лоббируя возвращение "схем" в фискальные органы.

Об этом сообщает Багнет.

Топ-чиновник, близкий к правительству уведомил, что Атаманюк "не против" вернуться на службу и ведет переговоры о своем назначении на должность первого замглавы Государственной таможенной службы Украины. В частности, он по данным издания, встречался с людьми, которые "влияют на правительство и могут убедить" главу ГНС Максима Нефедова вернуть чиновника. Тот выступил категорически против его назначения.

Ранее Атаманюка называли мозговым центром среди окружения министра доходов и сборов Александра Клименко, с которым они вместе создавали схемы по фиктивному налоговому кредиту и возврату НДС, конвертационные центры и каналы вывода в офшоры капиталов.

"Действуя при поддержке генерала Андрея Головача с прозвищем "Кефирчик", они создали разветвленную сеть конвертационных центров, через которые обналичивались деньги. С каждой операции такого "обнала" Головач и Атаманюк получали полпроцента, но в общем схема приносила сотни миллионов в их карманы", - пишет издание.

По данным ГПУ, потери госбюджета от схем Клименко исчислялись в 3,1 млрд гривен. Журналисты считают, что их было намного больше – якобы министру удалось вывести из Украины не менее 10 млрд гривен.

Еще одно дело, где Атаманюк выходит "сухим из воды" - дело "бриллиантовых прокуроров". Его якобы сначала спустили на тормозах, но вновь открыли в Генпрокуратуре. Найденные во время обысков у фигурантов этого дела прокуроров Корнийца и Шапакина ювелирные изделия, пострадавший во время наезда с обыском налоговой в 2010 году, ювелир Сергей Киселев узнал и назвал Атаманюка инициатором обыска.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что скандальный Атаманюк пытается давать советы и рекомендовать кадры в Госфискальную службу, и для этого у него есть связи и состояние. Бутусов отмечал, что попытки команды Зеленского устранить коррупционную вертикаль, пока не увенчались успехом.

"Департамент организации противодействия таможенным правонарушениям Государственной фискальной службы – Василий Поезд, имеет близкие контакты с одиозным налоговым генералом времен Януковича – Юрием Атаманюком", - пишет автор.

Стоит отметить, что это не первая попытка люстрированного чиновника вернуться во власть. В 2019 году после победы президента Владимира Зеленского имя Атаманюка называлось среди советников и.о. главы СБУ Ивана Баканова, а также в списках одной из партий.

По мнению политолога Кирилла Молчанова, если среди советников главы СБУ "таких людей, как Юрий Атаманюк, начнут в обществе ассоциировать с президентом, в нем самом вскоре перестанут видеть "новое лицо".