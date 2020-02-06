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Тимошенко призвала прекратить рассмотрение проекта о рынке земли и провести земельный референдум

четверг, 06 февраля 2020, 15:33
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Президентское монобольшинство, протягивая в Верховной Раде закон о продаже земли, обслуживает интересы сомнительных иностранных инвесторов, которые могут скупить украинскую землю.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.

"То, что происходит, не имеет ничего общего с парламентаризмом. В зале - ни одного представителя аграрных ассоциаций и профсоюзов. На балконы загнали помощников "слуг народа", заблокировали вход в парламент людям, которые были депутатами Верховной Рады предыдущих созывов и которые хотели быть присутствовать на этом "шоу". Власть за спиной парламента решила, что земля будет продаваться, и владеть ею будут иностранные банки", - возмутилась Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что только на референдуме можно решать судьбу украинской земли, которую Зе-команда "нагло хочет пустить с молотка".

"Только всенародный референдум может решить, что делать с землей. Все остальное - профанация и обман Украины. И я прошу немедленно это прекратить!", - призвала Юлия Тимошенко.

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