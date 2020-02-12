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Помешать скупить землю: Тимошенко представила проект о препятствовании лоббизму

среда, 12 февраля 2020, 17:03
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Народные депутаты Юлия Тимошенко и Сергей Власенко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о государственной регистрации субъектов лоббирования и осуществления лоббирования в Украине (№3059), по словам авторов, документ должен защитить государство "от международных аферистов, чьи интересы настойчиво отстаивает власть".

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве.

"На основе американского закона о раскрытии лоббистской деятельности мы подготовили наш законопроект, адаптировав его к украинским реалиям. Если мы хотим знать, кто кукловодит нашими министрами, президентом, депутатами - нам нужно этот закон немедленно принимать, и мы будем на этом настаивать", - отметила Тимошенко.

Председатель партии отметила, что представленный проект закона предусматривает создание единого открытого реестра лоббистов - людей, которые отстаивают интересы отдельных государств и компаний; каждый, кто взял деньги за лоббизм, особенно из-за границы, должен отчитаться, за что он их получил; лоббист обязан зарегистрироваться сам и регистрировать каждый свой контракт; чиновник получает право поинтересоваться у каждого своего посетителя, не является ли он лоббистом.

"Я уверена - если мы сможем достаточно быстро этот закон принять, это поможет нам защитить наши недра, наши предприятия, наши ресурсы и самое главное - защитить нашу украинскую землю. В стране надо наводить порядок, потому что к нам едут аферисты со всего мира, и каждый имеет целью наши с вами украинские ресурсы присвоить и использовать в частных интересах. Наша команда будет делать все возможное, чтобы защитить страну", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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