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В Украине созывают срочное заседание СНБО из-за "ада" на фронте: первые подробности

вторник, 18 февраля 2020, 10:22
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Во вторник, 18 февраля, в связи с внезапной атакой боевиков на Донбассе во вторник, 18 февраля, состоится срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

"В 12:00 по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начнется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Заседание проведут в пресс-центре Офиса президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штабе ООС сделали срочное заявление в связи с атакой боевиков на Донбассе во вторник, 18 февраля.

Также появилось видео жестокого боя, связанного с внезапным наступлением боевиков на Донбассе.

Кроме того, в мощной атаке боевиков на ВСУ на Донбассе заметили важный момент.

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