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Появилась забавная фотожаба на громкое заявление Гончарука о ситуации с коррупцией в Украине

вторник, 25 февраля 2020, 15:06
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Глава украинского правительства Алексей Гончарук публично заявил, что в Кабинете министров нет коррупции.

Об этом он объявил на Форуме реформ в Киеве, передает LB.UA.

Он указал, что украинцы должны были почувствовать, что в течение нескольких месяцев правительство работает без коррупционной составляющей. При этом, по его словам, взяточничество сохранилось на уровне местных властей.

"Думаю, что за последние месяцы многие почувствовали, что на высшем уровне власти коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. Но еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах", - заявил он.

Также Гончарук подчеркнул, что министры действующего Кабмина "не имеют такого недостатка" как коррупция.

В сети на такие заявления украинского премьера отреагировали забавной фотожабой.

Ранее "Апостроф" проанализировал речь главы правительства Алексея Гончарука в Верховной Раде, подробнее об этом - в материале: Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде.

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