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Связаны с Криклием: СМИ раскрыли новые детали обысков у госсекретаря МИУ Галущака

четверг, 27 февраля 2020, 20:11
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Обыски, которые проводило Государственное бюро расследований в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака были зафиксированы по факту "обнала" государственных средств, к которым причастен глава ведомства Владислав Криклий.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Telegram-канал "Темный рыцарь", передают "Украинские новости".

Сам министр сообщал, что претензий к Галущаку нет. Отметим, что Криклия не первый раз обвиняют в причастности к работе конвертационных центров. Ранее компания ООО "Вебикс" (где Криклий был бенефициаром) стала фигурантом уголовного производства по факту фиктивного предпринимательства и содействия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

11 февраля правоохранители провели обыск в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака.

"Галущак, который работал у Каськива в "Укрзализныце" и подозревался в огромных хищениях. На должность в МИУ его, говорят, протянул Кононенко. Галущак не подвел - после назначения он в интересах Кононенко провел кадровую ротацию на Одесский припортовый завод, назначая туда "нужного человека". За ним столько подозрительных дел, остается только гадать - почему к нему пришли правоохранители. Ждем подробностей", - написал политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

Напомним, что имя Андрея Галущака всплывало в скандальной переписке "Джокера" с уже бывшим заместителем министра инфраструктуры Владислава Криклия Александрой Клитиной. Она жаловалась пранкеру, что Криклий приблизил к себе Галущака "на котором нигде клеймо ставить" и который, будто бы, "еще китайский экспресс воровал при Януковиче". Также Клитина утверждала, что Галущак, вместе с Криклием, якобы причастны к определенным схемам с цистернами.

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