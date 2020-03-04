О чем заявил новый премьер-министр Украины в Раде: главные тезисы и видео выступления

Назначенный Верховной Радой премьер-министром Украины Денис Шмыгаль, который заменил на должности подавшего в отставку Алексея Гончарука, обозначил приоритеты нового Кабмина и пообещал вернуть Крым и Донбасс.

Об этом новый премьер заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Должность премьера - не просто честь, а и большая ответственность", - подчеркнул Денис Шмыгаль в своей речи с трибуны Верховной Рады.





По его словам, главные проблемы, которые придется решать правительству - это тарифы, энергетика и падение производства.

Денис Шмыгаль также назвал приоритетные направления нового Кабмина, которыми должны стать децентрализация, создание инвестиционного климата, реформа медицины и образования. "Медреформа должна быть для людей, для медиков и принести результат", - заметил, в частности, он.

Одной из стратегических целей правительства премьер назвал повышение пенсий. Одной из важнейших задач - усиление экономического блока правительства.

"Терпение народа заканчивается. Реформы нужны были на вчера", - подчеркнул Шмыгаль.

В ответ на заданный ему вопрос о рынке земли и торговле с Россией, Шмыгаль пообещал позже представить программу правительства. В ней, по его словам, особое внимание будет уделено промышленному производству, агропрому и социальным вопросам.

В своей речи новый премьер-министр отдельно обратил внимание на оборонный сектор, подчеркнув при этом, что ставит своей целью вернуть Крым и Донбасс.

Как сообщал "Апостроф", в комитете по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовали Верховной Раде выразить недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, слухи об увольнение которого ходили уже давно.