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Рада вынесла на рассмотрение закон о всенародном референдуме: что хотят решить

четверг, 05 марта 2020, 11:09
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В Верховной Раде приняли решение опубликовать в публичном доступе законопроект о референдуме, с целью внесения в него правок в рамках общественного обсуждения. Документ будет доступен для исправлений до 18 марта.

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Так, народные избранники просят украинцев ознакомиться с текстом общим объемом в 156 страниц и присылать свои замечания.

Согласно идее авторов проекта, он определит базовые принципы проведения голосования, утвердит процедуру его инициирования, подготовки и проведения. Также в тексте прописан механизм подсчета голосов и оглашения результатов.

В документе отмечено, что предметом референдума могут быть следующие вопросы: внесение правок в Конституцию по разделам "общие положения", "выборы", "внесение изменений"; вопросы общегосударственного значения, утверждение закона о ратификации международного договора по изменению территории Украины; прекращение действия отдельных законов и их исправление.

Также указано, что повторно проводить референдум по одному и тому же вопросу можно будет спустя 3 года от первого голосования.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Верховной Раде депутаты оппозиционных политических сил блокировали голосование за открытие рынка земли, они потребовали провести всеукраинский референдум по этому вопросу.

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