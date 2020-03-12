Только Тимошенко имела стратегию, это позволило стране выстоять в кризисе: эксперт оценил успехи украинских премьеров

Абсолютное большинство руководителей, которые возглавляли украинские правительства за годы независимости, не были стратегами и не обладали четким планом развития страны. Понимание, каким экономическим курсом должно двигаться государство, имела только Юлия Тимошенко.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в интервью каналу Ukrlife.TV.

"Юлия Владимировна влияла на экономику. Первое, и особенно второе премьерство. У нее была стратегия, больше тактики было конечно же. Но определенное понимание, куда и как двигаться, как действовать - это была такая стратегическая тактика, потому что и первое, и второе премьерство были ограничены. Тем более второе премьерство было антикризисным. Ей удалось удержать ситуацию при сильном падении экономики, когда на 15% в 2009 году упала экономика. У Тимошенко было определенное видение, и она формировала политику, влияла сильно именно персонально", - отметил Фесенко.

По словам политолога, ждать концептуальных решений, способных вывести страну из кризиса, от ставленников президента Зеленского не стоит. Он отметил, что если правительство Гончарука можно назвать "Кабмином романтиков и теоретиков", то правительство Шмыгаля - более прагматичным, но оно будет продолжать уже начатый курс.

"Я часто слышу, что у правительства Гончарука была визия. Но это было правительство романтиков и теоретиков. Новое правительство будет более прагматичным и тактическим, визий я не вижу. Скорее всего, они будут двигаться по инерции, как сказал Шмыгаль, выполняя тот курс реформ, который уже начат и в значительной степени запрограммирован нашими международными партнерами. Вот он и будет выполнять, но и коррекции в отдельных направлениях будут", - считает Владимир Фесенко.