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Заседание Рады переносится: источник назвал новую дату

вторник, 24 марта 2020, 22:28
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Заседание Верховной Рады, которое планировалось в четверг, 26 марта, переносится.

Как стало известно "Апострофу", фракция СН соберется в пятницу, 27 марта, в районе 12.00-14.00 в Парковом. А заседание ВР запланировано на субботу.

"Обещают выдать перчатки и маски депутатам", - сообщили в СН.

Отметим, что собрание фракции планировалось совместно с президентом Владимиром Зеленским. Так, один из вопросов, который намеревались обсудить - введение уголовной ответственности за спекуляцию на ценах на средства защиты в Украине в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта Верховная Рада приняла проект закона, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

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