RU  UA  EN

воскресенье, 29 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Политика

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

29 марта

23:38
Голос країни-10: кто из команды Дана Балана прошел в прямые эфиры Lime
19:01
10 спонтанных импровизаций в советском кино, которые стали шедеврами Lime
07:21
В поисках легкого завтрака: 3 оригинальных идеи с яйцами и овощами Lime

28 марта

19:04
5 скандальных образов Леди Гаги ко дню рождения эпатажной именинницы Lime
18:05
Участницы "Женского Квартала" спели о коронавирусе, соблюдая условия карантина: видео Lime
17:08
Из ведущей - в домохозяйку: Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел Lime
15:07
Том Хэнкс с женой вернулись в США после лечения коронавируса - пара выглядит очень счастливой Lime
14:51
В Одессе на взятке 25 тысяч долларов задержан подчиненный Максима Вихора - СМИ
13:59
Могли потерять семью и группу: солистка The Hardkiss рассказала, как едва не развелась с мужем Lime
12:20
Как прошла четвертая церемония роз проекта Холостяк-10 и кто покинул шоу Lime
11:18
alyona alyona вспомнила свое детство в селе и показала, каким милым ребенком она была Lime
10:02
Заразился в тренажерном зале: инфицированный коронавирусом экс-холостяк раскрыл подробности заболевания Lime
Все новости

"Торговля" должностями в ОПУ: в сетях опубликовали фотожабы на Ермака и его брата

воскресенье, 29 марта 2020, 22:34
переглянути новину українською

После того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОПУ Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти, в соцсетях были опубликованы тематические мемы.

Об этом пишет Depo.ua.

Так, "слуга народа" Гео Лерос продолжает информационную войну с головой ОП Андреем Ермаком. Он выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.

идеодоказательство, как Ермак через своего брата торгует государственными должностями, вводит свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", - написал он в комментарии к роликам.

Ермак пообещал подать заявление в СБУ и ГБР из-за клеветы. Но Гео Лерос жестко ответил ему и пообещал передать НАБУ флешку с доказательствами, а также выложил еще два видео с человеком, похожим на брата главы ОП Дениса Ермака. Пользователи соцсетей высмеяли руководителя ОПУ фотожабами.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Украинцы в шоке: на кого власть предпочитает тратить деньги во время эпидемии коронавируса

Кабмин в ожидании новых отставок: вместе с Уманским и Емцем может уйти и Криклий - СМИ

Отдать "Приват" или спасти Украину: "слуг" посадили на "вилку" Коломойского

Ни суд, ни президент нам не указ: из-за чего власть вчистую проигрывает игорному бизнесу в онлайне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: