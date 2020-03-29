"Торговля" должностями в ОПУ: в сетях опубликовали фотожабы на Ермака и его брата

После того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОПУ Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти, в соцсетях были опубликованы тематические мемы.

Об этом пишет Depo.ua.

Так, "слуга народа" Гео Лерос продолжает информационную войну с головой ОП Андреем Ермаком. Он выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.

"Видеодоказательство, как Ермак через своего брата торгует государственными должностями, вводит свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", - написал он в комментарии к роликам.

Ермак пообещал подать заявление в СБУ и ГБР из-за клеветы. Но Гео Лерос жестко ответил ему и пообещал передать НАБУ флешку с доказательствами, а также выложил еще два видео с человеком, похожим на брата главы ОП Дениса Ермака. Пользователи соцсетей высмеяли руководителя ОПУ фотожабами.