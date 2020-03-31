Фирма нардепа Негулевского получила от Николаевской ОГА 20 млн грн на дороги

Управление инфраструктуры Николаевской ОГА отдало сразу7 тендеров суммой почти 20 млн грн на эксплуатационное содержание дорог компании "София Гранит", конечным бенефициарным собственником которой является мажоритарщик из Николаевской области Игорь Негулевский (фракция "Слуга народа").

Это следует из расследования программы "Watchdogs" на Прямом канале,сообщает "Обозреватель".

"После избрания Игоря Негулевского в парламент, компания "София Гранит" вдруг стала одним из фаворитов-подрядчиков строительства дорог на Николаевщине", - говорится в публикации.

Как видно из базы YouControl, по сравнению с предыдущими годами "София Гранит" продемонстрировала колоссальный рост количества и сумм заказов.

До сентября 2019 года компания занималась разве что поставками щебня и ямочным ремонтом. А с сентября и до сегодняшнего дня получает тендеров на сумму более 25 млн гривен. При этом растут не только суммы, но и уровень заказов – теперь услугами "София Гранит" пользуются не только сельские советы, но и областные.

При этом в компании работает всего 10 людей, включая директора и главного бухгалтера.

Журналисты продемонстрировали один из договоров, согласно которому оплата за услуги "София Гранит" должна поступить после предоставления акта выполненных работ, которые должны завершится до 31 марта 2020 года. При этом Служба автомобильных дорог в Николаевской области при сумме заказа в почти 20 млн гривен, за январь-февраль уже успела перечислить компании Негулевского 7 млн.

"Не смотря на весь сюрреализм вышеописанного, главная часть дорожного кошмара впереди. Дело в том, что дороги Николаевской области, после ремонта компанией Негулевского вообще не изменились к лучшему", - отмечается также в публикации.