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Подложили "торпеды": брат Ермака громко ответил на скандал с пленками

среда, 01 апреля 2020, 14:51
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Брат главы Офиса президента Андрея Ермака, Денис утверждает, что он, как обычный гражданин в рамках своей общественной деятельности, собирал у людей идеи и предложения для государственной власти и назвал компромат с пленками атакой на своего брата.

В обширном посте, опубликованном на своей Facebook-странице, Денис Ермак описал причины каждой встречи, которая фигурирует на записях, которые обнародовал народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос.

Свою общественную деятельность брат главы Офиса президента попытался отделить от наличия родственника в высших эшелонах власти.

"Понимая, что в нашей стране очень много умных, конструктивных людей, которые хотят и могут что-то изменить к лучшему - я придумал идею создания Бюро, которое бы собирало идеи и предложения, отбирало бы лучшие и занималось адаптацией и всесторонней проверкой этих проектов, идей и предложений и подавало бы согласно действующему законодательству в органы государственной власти", - утверждает он.

По его словам, тот факт, что его родной брат работает в Офисе Президента, не должен ограничивать его законные права на трудовую деятельность.

"Я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение ии резюме и тому подобное. Я не являюсь государственным чиновником и у меня есть ОО "Украинское Бюро Национального Развития", которое занимается разработкой, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой", - написал брат Андрея Ермака.

По его словам, обнародованные записи зафиксировали его встречи с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также "освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах".

"Кто писал эти пленки мне сожалению неизвестно... Кто под меня "подкладывал" некоторые "торпеды" и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование - не знаю, но понятно, что это направлена атака на моего брата Андрея Ермака, который ОЧЕНЬ мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам (самый резонанс и внимание к пленкам Лероса в РФ (Гео, это вы не их задачи выполняли? Сори, что спрашиваю, я верю, что вы до такого не дойдете)", - ответил на обвинения Денис Ермак и додал, что вместе с братом является "бойцом во всех смыслах этого слова".

Как ранее сообщал "Апостроф", в СМИ установили лиц на видео якобы о коррупционных договоренностях брата главы Офиса президента Дениса Ермака.

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