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СБУ нагрянула к "слуге народа", слившему пленки с Ермаком: первые подробности

среда, 01 апреля 2020, 15:49
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В среду, 1 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины приехали по месту проживания народного депутата из фракции "Слуги народа" Гео Лероса, который ранее обнародовал скандальные записи с Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом народный депутат написал на своей Facebook-странице.

"Говорят приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним", - иронически заметил он.

При этом Гео Лерос поинтересовался у главы ОПУ, когда ему ждать ГБР и прокуратуру, и посоветовал посетителям из правоохранительных органов брать с собой бахилы.

"Это не первое апреля, а полный п***ц", - подчеркнул народный избранник.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что скандальные "пленки Ермака", на которых брат главы ОП Андрея Ермака якобы торгует должностями, ему передали бесплатно по почте.

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