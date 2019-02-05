​Янукович из Москвы расскажет о беспределе Киева: названа дата

6 февраля беглый президент Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве.

Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский, передает "Громадське".

Горошинский отметил, что Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева. Чтобы, как он отметил, "дать оценку этому "беспределу".

Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".

Согласно сообщению, пресс-конференция, вероятно, состоится в 14 часов, впрочем пока неизвестно, по времени Киева или Москвы.

Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича до 13 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", по делу Януковича забыли об одном важном моменте, который касается не только государственной измены экс-гаранта как таковой, но и большого количества экономических преступлений, о которых почему-то забыли.

Подробнее о важнейших событиях политической жизни Украины, читайте в материале "Апострофа": Финал суда над Януковичем: долгий процесс завершился "вовремя".