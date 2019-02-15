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Судья по делу Супрун сделал неожиданное заявление

пятница, 15 февраля 2019, 16:15

Судья Окружного админсуда Киева Сергей Каракашьян заявил о самоотводе по делу об иске нардепа Игоря Мосийчука против и.о. Министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом сообщил пресс-секретарь суда Богдан Санин, передает Gazeta.ua.

"Первое обстоятельство - на судью была подана жалоба в Высший совет правосудия. Судья расценил такое обращение, как давление... Второе обстоятельство - когда он решал решение об отмене мер по обеспечению иска, он вынужден был дать оценку определенным доказательствам, касающихся уже рассмотрения дела по существу. Таким образом, для судьи возникли обстоятельства, которые вызывают сомнение в его незаангажированности и объективности... Судья решил взять самоотвод", - сказал он.

По его словам, дело передадут на автоматическое перераспределение, который определит, кто дальше будет вести дело.

"Когда именно ждать нового судью, зависит от того, когда дело будет передано в технический отдел", - пояснил Санин.

Как сообщал "Апостроф", ранее Окружной административный суд Киева отменил решение по отстранению Супрун от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

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