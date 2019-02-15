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Судья Верховного суда Литвы сделал заявление об Антикоррупционном суде Украины

пятница, 15 февраля 2019, 10:29

Главной причиной создания Антикоррупционного суда в Украине является решение страны идти в Европу.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал судья Верховного суда Литвы Аурелийус Гутаускас.

"Главная причина создания этого суда - решение Украины идти в Европу. И я думаю, что это - самое высокое требование от других стран Евросоюза и международных партнеров", - сказал он.

Также по словам Гутаускаса, все понимают, что коррупция в Украине влияет на все сферы жизни и развитие страны.

"Все говорят о политической коррупции, связанной с криминалом, но громкие дела и судебные решения отсутствуют. Будем надеяться, что антикоррупционный суд исправит эту ситуацию", - резюмировал судья Верховного суда Литвы.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы".

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