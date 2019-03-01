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В сети появился полный текст приговора суда Зайцевой и Дронову

пятница, 01 марта 2019, 14:38

В сети появился полный текст приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которых приговорили к 10 годам заключения по делу смертельного ДТП на Сумской.

Полный текст документа размещен на сайте Единого реестра судовых решений.

Дело зарегистрировано под №640/1664/18 в разделе "Криминальные дела (до 01.01.2019) Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Как известно, приговор Зайцевой и Дронову 26 февраля в Киевском районном суде Харькова вынес судья Виктор Попрас.

Виновных в смертельном ДТП в Харькове приговорили к 10 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о пяти ключевых моментах в решении суда по делу смертельной аварии на Сумской, согласно которым Елену Зайцеву и Геннадия Дронова.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор по делу о смертельное ДТП в Харькове - Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, однако родственники погибших считают, что в деле есть "подводные камни".

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