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Суд принял жесткое решение по экс-"торнадовцу", убившему двоих копов

понедельник, 08 апреля 2019, 18:54

8 апреля Кировский районный суд Днепра приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества экс-бойца "Торнадо" Александара Пугачева, обвиняемого в убийстве двоих патрульных полицейских.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"Суд полностью удовлетворил требования стороны обвинения", - сказал он.

Кроме этого Пугачев должен возместить 3 миллиона гривен моральной компенсации матери погибшей патрульной Ольги Макаренко и 26 тыс. гривен управлению патрульной полиции Днепра за повреждение имущества.

Как сообщал "Апостроф", 27 сентября 2016 года Пугачева арестовали на 60 дней, в середине октября его выписали из больницы и перевели в СИЗО. Позже арест неоднократно продлевали. 24 января 2017 года обвинительное заключение по Пугачеву передали в суд.

Ранее журналисты обнародовали новые видео трагического инцидента с сотрудниками патрульной полиции Ольгой Макаренко и Артемом Кутушев, в убийстве которых подозревается экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев.

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