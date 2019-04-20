Билеты на дебаты: в суде истец обвиняет Зеленского в скрытой агитации

На заседании о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины истец Андрей Хилько заявил о незаконной агитации "Команды Зе" перед дебатами.

Об этом говорится в зале суда на заседании.

Адвокат Хилько просит судей признать факт нарушений со стороны Зеленского и его команды. По словам истца, Зеленский на своей странице рекламировал распространение билетов на дебаты, которые состоялись на НСК "Олимпийский" 19 апреля, однако не все смогли на них попасть. Как отметил Хилько, каждый избиратель имеет право присутствовать во время избирательного процесса и дебатов. Но из-за билетов на стадион попал только определенный круг людей. Исход из этого, по его словам, дебаты были закрытым мероприятием.

Андрей Хилько уточнил, что именно ситуация с билетами стала скрытой и замаскированной агитацией с призывом голосовать за Зеленского. Адвокат предоставил суду скриншоты из фейсбука, где увидел агитационный материал.

Также Хилько ответил на слова журналистов ,что его иск это бред. Он пояснил, что суд так не считает, так как открыл по данному делу производство. Первый иск адвоката, о поездке Зеленского во Францию, суд отклонил. Хилько подчеркнул, что эта встреча также должна была быть не скрыта от избирателей.

Отметим, что суд ушел в совещательную комнату - вскоре ожидается решение.

Напомним, представитель штаба Зеленского Сергей Ионушев дал оценку иску.

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.